напишите уравнение реакции горения этилена и пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.

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горение этилена C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O пропилена 2СН2=СН-СН3 + 9О2 → 6СО2 + 6Н2О реакция этилена с бромной водой C2H4 + Br2 → CH2Br-CH2Br Бромная вода очень быстро обесцвечивается, та как Br присоединяется к этилену (по месту двойной связи). реакция пропилена с бромной водой СН2=СН-СН3 +Br2 → CH2Br-CHBr-CH3 CH2=CH2 +2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)—CH2(OH)+2MnO2 + 2KOH Пропилен окисляется перманганатом калия в водной среде, что сопровождается обесцвечиванием раствора KMnO4 и образованием гликолей СН2=СН-СН3 +KMnO4 + H2O → CH3-CH(OH)—CH2(OH)+MnO2 + KOH