периметр прямоугольника равен 12м,а его площадь-8м квадратных. Найдите стороны прямоугольника.

Математика
периметр прямоугольника равен 12м,а его площадь-8м квадратных. Найдите стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a+b=6 a*b=8 стороны прямоугольника a=4 b=2
Гость:
Р=(а+b)*2 S=a*b P=12м S=8м тогда: 16=(х+х)*2 16=2х+2х 16=4х х=16:4 х=4 a=4м     b=2м проверка: P=(4+2)*2=12 м S=4*2=8м
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