Помогите решить задачу по конкурсу! Один будильник спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут.Какое время показывает другой будильник , который отстаёт на 15 минут? а)7 часов 10 минут б) 7 часов 25 минут в) 7 часов 35 мин...

Математика

Помогите решить задачу по конкурсу! Один будильник спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут.Какое время показывает другой будильник , который отстаёт на 15 минут? а)7 часов 10 минут б) 7 часов 25 минут в) 7 часов 35 минут г) 7 часов 40 минут д) 8 часов.

Автор: Гость