Помогите решить задачу по конкурсу! Один будильник спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут.Какое время показывает другой будильник , который отстаёт на 15 минут? а)7 часов 10 минут б) 7 часов 25 минут в) 7 часов 35 мин...
Математика
Помогите решить задачу по конкурсу! Один будильник спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут.Какое время показывает другой будильник , который отстаёт на 15 минут? а)7 часов 10 минут б) 7 часов 25 минут в) 7 часов 35 минут г) 7 часов 40 минут д) 8 часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ а - 7 часов 10 минут. Решение такое вот: 1) 7 часов 50 минут - ( 25 минут+15 минут) = 7 часов 10 минут.
Гость:
другой будильник показывает а)7 часов 10 минут потому что 7часов 50 - 25 минут(те 25 минут на которые спешыт первый будильник)=7часов 25 минут и отнимаем еще 15 минут от 7 часов 25 минут получаем 7часов 10 минут.
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