кто в 1812 году был награждён орденом Святого Георгия 1 класса??
Обществознание
кто в 1812 году был награждён орденом Святого Георгия 1 класса??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кутузов м.и. первый кавалер ордена
Гость:
генерал-фельдмаршал Кутузов(там вобще 3 человек всего было награждено полным орденом первой степени но Кутузов помоему первый среди них!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Алгебра
первый рабочий делает за час на 5 деталей больше, чем второй.На сколько часов больше затратит второй рабочий на изготовление 800 деталей,если пе...
Русский язык