кто в 1812 году был награждён орденом Святого Георгия 1 класса??

Обществознание
кто в 1812 году был награждён орденом Святого Георгия 1 класса??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кутузов м.и. первый кавалер ордена
Гость:
генерал-фельдмаршал Кутузов(там вобще 3 человек всего было награждено полным орденом первой степени но Кутузов помоему первый среди них!
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