первый рабочий делает за час на 5 деталей  больше, чем второй.На сколько часов  больше  затратит второй рабочий на изготовление 800 деталей,если первый рабочий за час делает 25 деталей?

Алгебра
первый рабочий делает за час на 5 деталей  больше, чем второй.На сколько часов  больше  затратит второй рабочий на изготовление 800 деталей,если первый рабочий за час делает 25 деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рабочий изготовит 800 детелей за: 800/25=32 часа 2 рабочий изготавливает: 25-5=20 детелей за час 800 деталей он изготовит за: 800/20=40 часов 40-32=8часов Ответ: второй рабочий затратит на 8 часов больше.
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