первый рабочий делает за час на 5 деталей больше, чем второй.На сколько часов больше затратит второй рабочий на изготовление 800 деталей,если первый рабочий за час делает 25 деталей?

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первый рабочий делает за час на 5 деталей больше, чем второй.На сколько часов больше затратит второй рабочий на изготовление 800 деталей,если первый рабочий за час делает 25 деталей?

Автор: Гость