Как вы понимаете слова О.Генри: "Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мал

Литература
Как вы понимаете слова О.Генри: "Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни по мимо денег есть очень много сокровищ-это счастье и любовь,здоровье,которое не купишь не за какие деньги.    
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