Как вы понимаете слова О.Генри: "Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мал

Литература

Как вы понимаете слова О.Генри: "Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мал

Автор: Гость