Вынесите множитель за знак квадратного корня: "корень из"1575*a^14*b^9 , где a меньше 0, b больше 0
Алгебра
Вынесите множитель за знак квадратного корня: "корень из"1575*a^14*b^9 , где a меньше 0, b больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень (1575*a^14*b^9)=выделяем квадраты у множителей корень (15^2(a^7)^2(b^4)^2 *7b)=выносим множитель =|15a^7b^4| *корень(7b)= опускаем модуль учитывая условие =-15 a^7b^4 *корень(7b)
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