Вынесите множитель за знак квадратного корня: "корень из"1575*a^14*b^9 , где a меньше 0, b больше 0

Алгебра

Вынесите множитель за знак квадратного корня: "корень из"1575*a^14*b^9 , где a меньше 0, b больше 0

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