Вычислите:1) значение sin²α - cos ²α, если cos α = 0,32) значение sin²α - cos ²α, если sin²α = 0,4
Математика
Вычислите:1) значение sin²α - cos ²α, если cos α = 0,32) значение sin²α - cos ²α, если sin²α = 0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позор джунглей. Основное тригонометрическое равенство ( тождество) sin²α + cos ²α = 1 1. Поэтому sin²α - cos ²α = 1 - 2cos ²α = 1 - 2*0,09 = 0,72; 2. sin²α - cos ²α = 2sin²α - 1 = 2*0,4 - 1 = -0,2
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