Рівняння коливань точки має вигляд х = ( 5 sin ( 10 \pi * t + \pi / 4))  см. Визначити: 1) амплітуду коливань, 2) циклічну частоту коливань, 3) період коливань, 4) початкову фазу коливань, 5) координату точки в момент t=0

Физика
Рівняння коливань точки має вигляд х = ( 5 sin ( 10 \pi * t + \pi / 4))  см. Визначити: 1) амплітуду коливань, 2) циклічну частоту коливань, 3) період коливань, 4) початкову фазу коливань, 5) координату точки в момент t=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение колебаний точки имеет вид х = ( 5 sin ( 10 \pi * t + pi / 4))  см. Определить: 1) амплитуду колебаний, 2) циклическую частоту колебаний, 3) период колебаний, 4) начальную фазу колебаний, 5) координату точки в момент t=0 1) 5 2) 10/pi 3) pi/10 4) pi /4 5) 5√2/2
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