одна яблуня займае 15м2 площі саду.скільки яблунь можна посадити на ділянці прямокутноі форми довжина якоі 120 м а ширина становить 2.3ДОВЖИНИ
Математика
одна яблуня займае 15м2 площі саду.скільки яблунь можна посадити на ділянці прямокутноі форми довжина якоі 120 м а ширина становить 2.3ДОВЖИНИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120*2.3=276 м - ширина саду 2) 120*276=33 120 кв.м - площа саду 3) 33 120:15=2 208 яблунь можна посадити якщо малось на увазі не 2.3 а 2/3 (дві третіх) 1) 120*2:3=80 м - ширина саду 2) 120*80=9 600 кв. м - площа саду 3) 9 600:15=640 яблунь можна посадити
Гость:
1) 120 :3 х2 = 80 м ширина 2)120 х 80 = 9600 кв.м площадь сада 3)9600 : 15 = 640 яблонь можно посадить на участке площадью 9600 кв.м
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