Уравнения реакции получения кислорода: а)Разложения, эндотермическая, некаталическая. б)Разложения, экзотермическая, каталическая.
Химия
Уравнения реакции получения кислорода: а)Разложения, эндотермическая, некаталическая. б)Разложения, экзотермическая, каталическая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Например: 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 мы нагрели перманганат калия, значит уже разложение и эндотермическая. да и катализаторы в этой реакции не используются (сам 100 раз делал)
Гость:
б) Например 2H2O2 = 2H2O + O2 Каталитическая. идет в присутствии Cu, Pt, NaOH. Не знаю правда экзо- или эндотермическая! Думаю, что эндотерм.
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