на диагонали квадрата построен новый квадрат, площадь которого равна 8. чему равна сторона квадрата?
Геометрия
на диагонали квадрата построен новый квадрат, площадь которого равна 8. чему равна сторона квадрата?
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