В 2.48г оксида одновалентного металла содержится 1.84г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида. Чему равно молярная масса этого металла?

Химия

В 2.48г оксида одновалентного металла содержится 1.84г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида. Чему равно молярная масса этого металла?

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