В 2.48г оксида одновалентного металла содержится 1.84г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида. Чему равно молярная масса этого металла?

Химия
В 2.48г оксида одновалентного металла содержится 1.84г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его оксида. Чему равно молярная масса этого металла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 пусть х - молярная масса металла 1,84/2,48=2х/2х+16 3,68х+29,44=4,96х  1,28х=29,44 х=23 23 молярная масса Натрия молярная масса оксида натрия (Na2O)=62 г/моль
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