Решите уравнение (x^2+5x-7)(2x^2+10x-11)+1=0

Алгебра
Решите уравнение (x^2+5x-7)(2x^2+10x-11)+1=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2+5x-7=t t*(2t+3)+1=0 1) решить квадратное уравнение и получить значения t1 и t2 2)решить квадратное уравнение x^2+5x-7=t1 получить значения х1 и х2 3)решить квадратное уравнение x^2+5x-7=t2 получить значения х3 и х4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Знайдіть будь ласка значення виразу: 4(5х-3y)- 6(3х-y) якщо (3х-y)=2,1 Розвязати рівняння: [[х] + 2]=7 
Ответить
Физика
Заряженная частица ,пройдя расстояние между точками поля, имеющими разность потенциалов 1 кВ, приобретает энергию 8 кэВ. Определить заряд частицы в...
Ответить
Физика
пружина розтягається силою 50Н. Коли вона розтягається додатковою силою 80Н, то вона видовжується на 20 см. Яка робота виконується при цьому подовж...
Ответить
Алгебра
Знайдіть тангенс кута нахилу до осі абсцис дотичної до графіка функції f(x) = x^4 в точці з абсцисою - 1 Подробно обьясните.
Ответить
Математика
Тут надо раскрыть душки 1) 3 дробь 7b(-14t-7 дробь 9y+2 1 дробь 3c)
Ответить