Решите уравнение (x^2+5x-7)(2x^2+10x-11)+1=0

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x^2+5x-7=t t*(2t+3)+1=0 1) решить квадратное уравнение и получить значения t1 и t2 2)решить квадратное уравнение x^2+5x-7=t1 получить значения х1 и х2 3)решить квадратное уравнение x^2+5x-7=t2 получить значения х3 и х4