Знайдіть тангенс кута нахилу до осі абсцис дотичної до графіка функції f(x) = x^4 в точці з абсцисою - 1 Подробно обьясните.

Алгебра
Знайдіть тангенс кута нахилу до осі абсцис дотичної до графіка функції f(x) = x^4 в точці з абсцисою - 1 Подробно обьясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, я правильно понял условие.  надо НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ f(x) в точке х = -1.  производная х^4 = 4*x^3, в точке -1 это будет -4.
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