в школьной секции борьбы проходят тренировки по самбо и дзюдо. самбо занимаются 35 ребят, дзюдо -47 ребят, а 12 ребят занимаются сразу двумя видами борьбы. сколько ребят занимается в секции?

Математика
в школьной секции борьбы проходят тренировки по самбо и дзюдо. самбо занимаются 35 ребят, дзюдо -47 ребят, а 12 ребят занимаются сразу двумя видами борьбы. сколько ребят занимается в секции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько получиться ребят если сложить количество в одной и в другой секции:47+35=82   Теперь из этого числа отнимем число ребят которые занимаются в двух секциях,получим 82-12=70 чел.   ответ:70 
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