Помогите,пожалуйста! 1.вычислите массу хлорида диметиламмония,который можно получить при взаимодействии 2,7 г диметиламина с соляной кислотой. 2. вычислете массу бромида фениламмония,который можно получить при взаимодействии 18...
Химия
Помогите,пожалуйста! 1.вычислите массу хлорида диметиламмония,который можно получить при взаимодействии 2,7 г диметиламина с соляной кислотой. 2. вычислете массу бромида фениламмония,который можно получить при взаимодействии 18,6 г анилина с бромоводородной кислотой.? Заранее благодарю!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(CH3)2NH2 + HCl = (CH3)2NH3Cl n((CH3)2NH3Cl) = n((CH3)2NH2) = 2.7г/46 = 0,06 моль m((CH3)2NH3Cl) = 0.06 моль * 82,5 = 4,95 г Ответ - 4,95 г 2. С6H5NH2 + HBr = C6H5NH3Br n(C6H5NH3Br) = n(С6H5NH2) = 18.6 г/93 = 0,2 моль m(C6H5NH3Br) = 0.2 моль * 174 = 34,8 г Ответ - 34,8 г
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