Помогите,пожалуйста! 1.вычислите массу хлорида диметиламмония,который можно получить при взаимодействии 2,7 г диметиламина с соляной кислотой. 2. вычислете массу бромида фениламмония,который можно получить при взаимодействии 18...

Химия

Помогите,пожалуйста! 1.вычислите массу хлорида диметиламмония,который можно получить при взаимодействии 2,7 г диметиламина с соляной кислотой. 2. вычислете массу бромида фениламмония,который можно получить при взаимодействии 18,6 г анилина с бромоводородной кислотой.? Заранее благодарю!!!

Автор: Гость