№1 расстояние между лодкой и байдаркой 285м. Они одновременно поплыли в противоположных направлениях. Лодка плывёт со скоростью 57м\мин, а байдарка - со скоростью 76м\мин. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 12...
Математика
№1 расстояние между лодкой и байдаркой 285м. Они одновременно поплыли в противоположных направлениях. Лодка плывёт со скоростью 57м\мин, а байдарка - со скоростью 76м\мин. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 12 минут? №2 У Вани и Дани вместе 20 наклеек,у Дани и Сани вместе 26 наклеек, а у Вани и Сани вместе 28 наклеек. Сколько наклеек у всех трёх мальчиков вместе? Сколько наклеек у каждого мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 76+57=133м/мин скорость 133*12+285=1881 м расстояние которое они через 12 мин окажутся. 2) (20-х)+(28-х)=26 20-х+28-х=26 48-2х=26 2х=48-26 2х=22 х=11---наклеек у Вани 20-11=9 наклеек у Дани 28-11=17 наклеек у Сани всего:37 наклеек.
Гость:
№1.S- 285 m-расстояние между ними до отдаления. 1) 57+76= 133(м\мин)-скорость с которой отдаляются объекты друг от друга. 2) 133*12+285= 1881(м)=1км881м-расстояние через 12 мин между ними.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В Мюнхене Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной ситуации большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР, котор...
Физика
Тіло кинуто в горизонтальному напрямку з початковою швидкістю 15 м/с. Через скільки секунд кінетична енергія тіла збільшиться у 2 рази ?
Математика
яхта пройшла спочатку 2 години озером зі швидкістю 58км/год а потім за течією річки 3 год Швидкість течії річки 2 км/год Обчисли довжину маршруту яхти
Химия
Докончите пожалуйста уравнения реакций... Fe(OH)3+H3PO4=... H3PO4+KOH=... H3PO4+Mg=... H3PO4+Ca=... H3PO4+Fe=... H3PO4+Cu=... H3PO4+Al=.. H3PO4+Ag=...