№1 расстояние между лодкой и байдаркой 285м. Они одновременно поплыли в противоположных направлениях. Лодка плывёт со скоростью 57м\мин, а байдарка - со скоростью 76м\мин. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 12...

Математика

№1 расстояние между лодкой и байдаркой 285м. Они одновременно поплыли в противоположных направлениях. Лодка плывёт со скоростью 57м\мин, а байдарка - со скоростью 76м\мин. На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 12 минут? №2 У Вани и Дани вместе 20 наклеек,у Дани и Сани вместе 26 наклеек, а у Вани и Сани вместе 28 наклеек. Сколько наклеек у всех трёх мальчиков вместе? Сколько наклеек у каждого мальчика?

Автор: Гость