яхта пройшла спочатку 2 години озером зі швидкістю 58км/год а потім за течією річки 3 год Швидкість течії річки 2 км/год Обчисли довжину маршруту яхти
Математика
яхта пройшла спочатку 2 години озером зі швидкістю 58км/год а потім за течією річки 3 год Швидкість течії річки 2 км/год Обчисли довжину маршруту яхти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58*2=116км- проїхала лодка озером 58+2=60 км/год -швидкість лодки за тичією 60*3= 180км - проїхала лодка по річці 116+180=296 км- довжина маршруту яхти
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