яхта пройшла спочатку 2 години озером зі швидкістю 58км/год а потім за течією річки 3 год Швидкість течії річки 2 км/год Обчисли довжину маршруту яхти

Математика

яхта пройшла спочатку 2 години озером зі швидкістю 58км/год а потім за течією річки 3 год Швидкість течії річки 2 км/год Обчисли довжину маршруту яхти

Автор: Гость