HI+Al(OH)3=..HI+=фенофталеин=....HI+лакмус=...HI+метилоранж=...Na2SiO3+H3PO4=...Na2CO3+H3PO4=...Na2SiO3+HI=...Na2SiO3+HI=... 

Химия
HI+Al(OH)3=..HI+=фенофталеин=....HI+лакмус=...HI+метилоранж=...Na2SiO3+H3PO4=...Na2CO3+H3PO4=...Na2SiO3+HI=...Na2SiO3+HI=... 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HI + Al(OH)3 = AlI3 + H2O 3Na2CO3 + 2H3P04 = 2Na3PO4 + 3H2CO3 3Na2SiO3+2H3PO4=2Na3PO4+3H2SiO3
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