Доказать неравенство m^2-mn+n^2 больше =mn a(a-b) больше =b(a-b)
Алгебра
Доказать неравенство m^2-mn+n^2 больше =mn a(a-b) больше =b(a-b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m^2-mn+n^2>=mn равносильно неравенству m^2-2mn+n^2>=0 равносильное неравенству по формуле квадрату двучлена (m-n)^2>=0 которое справедливо для любых m,n так как квадрт любого выражения неотрицтателен, а значит и исходное неравенство верно. доказано a(a-b)>=b(a-b) раскрывая скобки a^2-ab>=ab-b^2 a^-2ab+b^2>=0 (a-b)^2>=0 справедливо для любых a,b так как квадрт любого выражения неотрицтателен, а значит и исходное неравенство верно. доказано
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