В прямоугольном треугольнике с углом 30 градусов и меньшим катетом 6 см проведены средние линии. Найти периметр треугольника, образованного средними линиями.

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пусть имеем исходный треугольник ABC, Угол ABC=30 и AC=6 Сторона лежащая против угла 30 градусов равна половине гипотенузы, то есть BC=2*AC=12 По теореме Пифагора находим второй катет (AB)^2=(BC)^2-(AC)^2=144-36=108=6√3 Стороны треугольника образованного среднимы линиями исходного будут равны 6/2; 12/2 и 6√3/2, то есть 3; 6;3√3 и его периметр равен 3+6+3√3=9+3√3=3*(3+√3)