Ученик может выполнить работу за 6 ч, а мастер ту же работу за 2/3 этого .comвремени.Вначале 2 ч работал ученик а затем оставшуюся часть работы они выполнили вместе. Сколько времени они работали вместе

Гость: Гость:

работу мастер может выполнить за 6*2/3=4 часа Пусть вся работа равна 1, тогда за 1 час ученик выполнит 1/6 работы, а мастер 1/4 и вместе за один час они выполнят 1/6+1/4=10/24=5/12 За 2 часа ученик выполнил 2*(1/6)=1/3 работы и осталось выполнить 1-1/3=2/3 Эту работу они вместе выполнили за 2/3 : 5/12 =24/15=1,6 часа