Уравняйте ОВР методом электронного баланса MnO2+HCL=MnCL2+CL2+H2O

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Малышевааа написала неправильно, т.к. электроны - отрицательные частицы, и если их добавлять, то на самом деле степень окисления отнимется. И если есть Cl2 или N2 неважно, мы в электронном уравнении пишем 2Cl и Cl2, соответственно прибавляем по 2 электрона (отнимаем), а не по 1, как написала Малышеваа MnO2+4HCl=MnCl2+Cl2+2H2O Mn(+4) +2e=Mn(+2)|1 восстановление магния 2Cl(-) -2e=Cl2(0) |1 окисление хлора