При каких целых значениях х значение выражениях-5 являются: а)отрицательными числами б)положительными числами

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При каких целых значениях х значение выражения х-5 являются: а)отрицательными числами б)положительными числами Решение Составим неравенство: а) х-5<0 x<5 все целые числа множества: ]-бесконечность;5[ б) х-5>0 x>5 все целые числа множества: ]5; +бесконечность[