14. На двух чашах весов стояли 24 гири: на левой чаше только пятикилограммовые, на правой – только трёхкилограммовые. Весы находятся в равновесии. На какой чаше больше гирь и на сколько?

Гость: Гость:

на одной чаше было 9 гирь по 5 кг, а на второй 15 гирь по 3 кг. Пусть х неизвестное число гирь, тогда на первой чаше 5х ,а на второй 3х.Всего 24 гири.Составим и решим уравнение: 5х+3х=24 8х=24 х=24:8 х=3 Если х равен 3 ,тогда 5х=5*3=15 гирь на первых весах. 3х=3*3=9 гирь на вторых весах. 15-9=6(гирь) на столько больше на второй чаше