в столовую привезли 6 мешков пшеничной муки,по 49кг500г в каждом.муку расходовали в течение 8 дней,каждый день поровну.после этого осталось 33 кг муки.сколько килограммов муки расходовали каждый день? на сколько дней хватит ост...

Математика

в столовую привезли 6 мешков пшеничной муки,по 49кг500г в каждом.муку расходовали в течение 8 дней,каждый день поровну.после этого осталось 33 кг муки.сколько килограммов муки расходовали каждый день? на сколько дней хватит оставшейся муки,если ее будут расходовать так же?. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО И ЕЩЕ НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧИ НАПИСАТЬ

Автор: Гость