в столовую привезли 6 мешков пшеничной муки,по 49кг500г в каждом.муку расходовали в течение 8 дней,каждый день поровну.после этого осталось 33 кг муки.сколько килограммов муки расходовали каждый день? на сколько дней хватит ост...

Математика
в столовую привезли 6 мешков пшеничной муки,по 49кг500г в каждом.муку расходовали в течение 8 дней,каждый день поровну.после этого осталось 33 кг муки.сколько килограммов муки расходовали каждый день? на сколько дней хватит оставшейся муки,если ее будут расходовать так же?. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СРОЧНО И ЕЩЕ НУЖНО УСЛОВИЕ К ЗАДАЧИ НАПИСАТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49,5 х 6 =297кг всего привезли 2) 297 - 33 = 264 кг муки израсходовали 3) 264 : 8 = по 33 кг муки каждый день 4) 33 : 3= на 1 день осталось муки
Гость:
дано: 6 мешков по 49.5 кг время 8 дней осталось  33кг найти: на ск дней хватит муки? Решение:  49.5 х 6 = 297 кг - привезли  всего 297-33 = 264 - израсходовали за 8 дней 264 : 8 = 33 - расходовали каждый день Ответ: Осталось  на  1 день
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