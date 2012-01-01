придумать предложения со словами : подглядывал и разглядывал

Гость: Гость:

однажды летним днём,в честь моего дня рождения родителиустроили мне сюрприз! Я весь день разглядывал в дверную щелку свой подарок , и ломал голову что это могло быть. Я следил и подглядывал за мамой и бабушкой как они готовились к празднику........