составь план рассказа о любом писателе 20 века
Литература
составь план рассказа о любом писателе 20 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Место и дата рождения В.Г. Короленко 2. Детство Короленко 3. Его семья и учёба в гимназии 4. Учеба в Петербурге и Москве 5 .Произведения,которые написал В.Г. Короленко
Гость:
1) Дата рождения и дата смерти писателя. 2) О семье и о детстве писателя. 3)О творчестве писателя. 4) Его достижения 5)Его судьба в карьере 6) его личная жизнь 7) Свое впечатление о писателе (Вывод)
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