составь план рассказа о любом писателе 20 века

1. Место и дата рождения В.Г. Короленко 2. Детство Короленко 3. Его семья и учёба в гимназии 4. Учеба в Петербурге и Москве 5 .Произведения,которые написал В.Г. Короленко

Гость: Гость:

1) Дата рождения и дата смерти писателя. 2) О семье и о детстве писателя. 3)О творчестве писателя. 4) Его достижения 5)Его судьба в карьере 6) его личная жизнь 7) Свое впечатление о писателе (Вывод)