Сколько составляет площадь территории России ???
Українська література
Сколько составляет площадь территории России ???
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Гость:
17 075 400 км² тнтернет в помощь
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