сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок, готовых к участию в эстафете 4Х100 м, побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах?
Алгебра
сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок, готовых к участию в эстафете 4Х100 м, побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*11*10*9=11 880 cпособов - первую можна выбрать 12 способами, вторую 11 способами (одну уже выбрали), третьею 10 способами (2 уже выбрали), последнюю 9 способами (три уже выбрали), по правилу множения событий
Гость:
В этом задании идет речь о размещениях из 12 элементов по 4. Таким образом, искомое число выбора спортсменок равно = 12·11·10·9 = 11880 способов .
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