сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок, готовых к участию в эстафете 4Х100 м, побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах?

Алгебра

сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок, готовых к участию в эстафете 4Х100 м, побежит на первом,втором,третьем и четвёртом этапах?

Автор: Гость