LДан угол 13 градусов. Укажите все углы с целым числом градусов, которые можно построить, используя этот угол в 13 градусов, циркуль и линейку? Только нужно с объяснением
Геометрия
LДан угол 13 градусов. Укажите все углы с целым числом градусов, которые можно построить, используя этот угол в 13 градусов, циркуль и линейку? Только нужно с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с помощью циркуля и линейки можно построить углы в 30, 45, 60 градусов мы можем построить угол равный половине данного угла (построить биссектриссу угла) можно построить сумму или разность двух данных углов +по условию мы можем построить угол 13 градусов мы можем построить угол 15 градусов=30:2 можем построить угол 2 градуса=15-13 можем построить угол 1 градус=2:2 а значит любой угол имеющий градусной мерой целое число градусов
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