1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 ...

Физика
1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 см Какую скорость будет иметь тело в конце спуска? 3) Ускорение свободного падения на некоторой высоте от поверхности Земли составлет8,5м/с2. Определите эту высоту и выразите ее через радиус Земли.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) F=GmM/(R+h)^2     mg"=GmM/(R+h)^2     g"=GmM/m(R+h)^2     g"=GM/(R+h)^2 (1)     G-гравитационная постоянная     R-радиус Земли     M-масса Земли 2) высота перемещения тела h=L*sin45=0.70*√2/2     по закону сохранения мех. энергии     mgh=mv^2/2     gh=v^2/2     v=√2gh=√(2*10*0.70*√2/2) 3) подставим в (2) g"=8,5м/с2     g"=GM/(R+h)^2     (R+h)^2=GM/g"     R+h=√GM/g"     h=√GM/g" - R (2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина прямоугольника равна бм.На сколько квадратных метров уменьшится его площадь,если длину уменьшить на 5м?
Ответить
Українська література
Нужно описание всех природных зон России
Ответить
Математика
Решить задачу:  Буратино заработал в кукольном театре 500 монет.40% денег он заплатил за курточку для папы Карло,а на 20% денег купил мороженое.Ско...
Ответить
Алгебра
измерения прямоугольного параллелепипида равны 3,4,12.найти его диагональ.
Ответить
Алгебра
2,4<корень из 7,но меньше<2,5              Оцените 3 корень из 7
Ответить