1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 ...

Физика

1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 см Какую скорость будет иметь тело в конце спуска? 3) Ускорение свободного падения на некоторой высоте от поверхности Земли составлет8,5м/с2. Определите эту высоту и выразите ее через радиус Земли.

Автор: Гость