1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 ...
Физика
1)Получите выражение для расчета ускорения свободного падения на высоте h над поверхности Земли. 2)Тело массой 0,8 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости, наклоненной под углом 45 гр. к горизонту. Длина плоскости 70 см Какую скорость будет иметь тело в конце спуска? 3) Ускорение свободного падения на некоторой высоте от поверхности Земли составлет8,5м/с2. Определите эту высоту и выразите ее через радиус Земли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) F=GmM/(R+h)^2 mg"=GmM/(R+h)^2 g"=GmM/m(R+h)^2 g"=GM/(R+h)^2 (1) G-гравитационная постоянная R-радиус Земли M-масса Земли 2) высота перемещения тела h=L*sin45=0.70*√2/2 по закону сохранения мех. энергии mgh=mv^2/2 gh=v^2/2 v=√2gh=√(2*10*0.70*√2/2) 3) подставим в (2) g"=8,5м/с2 g"=GM/(R+h)^2 (R+h)^2=GM/g" R+h=√GM/g" h=√GM/g" - R (2)
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