2,4 меньше корень из 7,но меньше меньше 2,5              Оцените 3 корень из 7

Алгебра
2,4 меньше корень из 7,но меньше меньше 2,5              Оцените 3 корень из 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто домноживается левая и правая часть отдельно 2,4<корень из 7,но меньше<2,5       |*3 3*2.4<3*корень(7)<3*2,5 7,2<3*корень(7)<7.5 з.і. хотя корень (7)=2.65......>2.5, поэтому данное неравенство неверное
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