чему равен период колебаний пружинного маятника, если масса груза 100 г, а жесткость 10 Н/м

Гость: Гость:

Т = 2*пи* (корень квадратный из m/k), где Т - период, м - масса груза, к - жесткость; переводим единицы в систему СИ: m = 100 г = 0,1 кг; подставляем в формулу готовые значения: Т = 2*пи* (корень квадратный из 0,1/10) = 2*пи* (корень квадратный из 0.01) = 2*пи*0,1 = 2*3,14*0,1 = 0, 628 секунд