Пассажирный поезд за 4 ч прошёл такое же расстояние,кокое товарный за 6 ч.Найдите скорость пассажирного поезда,если известно,что скорость товарного на 20 км/ч меньше. надо решить пусть х тогда х

Алгебра

Пассажирный поезд за 4 ч прошёл такое же расстояние,кокое товарный за 6 ч.Найдите скорость пассажирного поезда,если известно,что скорость товарного на 20 км/ч меньше. надо решить пусть х тогда х

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