Пассажирный поезд за 4 ч прошёл такое же расстояние,кокое товарный за 6 ч.Найдите скорость пассажирного поезда,если известно,что скорость товарного на 20 км/ч меньше. надо решить пусть х тогда х
Алгебра
Пассажирный поезд за 4 ч прошёл такое же расстояние,кокое товарный за 6 ч.Найдите скорость пассажирного поезда,если известно,что скорость товарного на 20 км/ч меньше. надо решить пусть х тогда х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - скорость пассажирского поезда, а (х-20)км/ч - скорость товарного. Расстояние они прошли одинаковое, тогда по формуле S=t*V, составим уравнение: 4х=6(х-20) х=60км/ч
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