Надо составить предложение со словом ИСПУГАНО, УВЕРЕННО, УВЕРЕНО, ОРГАНИЗОВАНО, ОРГАНИЗОВАННО
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Надо составить предложение со словом ИСПУГАНО, УВЕРЕННО, УВЕРЕНО, ОРГАНИЗОВАНО, ОРГАНИЗОВАННО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я испуганно посмотрел назад. Я уверенно вышел из дому и пошел в магазин. Мы с друзьями организованно готовимся к работе.
Гость:
Животное испугано появлением человека. Мы уверенно продвигались вперёд. Дитя уверено в своей правоте. Собрание организовано на высоком уровне. Колонны шли организованно по заданному маршруту.
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