Промежуточное образование карбокатиона CH3-CH+-CH3 происходит при взаимодействии ???

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В основном при отщеплении, обычно, галогена кислотой Льюиса. Пример CH3CHClCH3+AlCL3=CH3-CH+-CH3+AlCl4- Далее например реакция Фриделя-Крафтса с бензолом (электрофильное замещение). CH3-CH+-CH3+С6H6=C6H5CH(CH3)2 (изопропилбензол, он же кумол) +H+ H+ + AlCl4-=AlCl3+HCl Для данного карбкатиона так же другие реакции электрофильного замещения.