купцы покупали в колониях для перепродажи в городах Греции 1. 2. 3.

Обществознание
купцы покупали в колониях для перепродажи в городах Греции 1. 2. 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пшеницу, рабов, шкуры животных, мед.
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