№1Придумайте число, делящееся на 11, в записи которого использованы все 10 цифр по одному разу. №2Число 82** делится на 90. Найдите делимое
Алгебра
№1Придумайте число, делящееся на 11, в записи которого использованы все 10 цифр по одному разу. №2Число 82** делится на 90. Найдите делимое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2 Я просто вижу что если 90*90=8100. а у нас с 82 начинается значит прибавим ещё 90 и получиться все равно 8100+90=8190. и прибавим ещё 8190+90= 8280 8280:90=92
Гость:
№2 92 90*92 = 8280 №1 незнаю ,долго подбирать, а 10 цифр это от 1 до 10 ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Правельная шестиугольная призма, сторона основания= "а" и длинна большей диагонали призмы="b".Найти объём( V )
Алгебра
Два печника начали работу вместе, но первый печник, проработав 6 часов. заболел и ушёл, а второй окончил оставшуюся часть работы за 18 часов. за ск...
Физика
Определите давление , которое создает шило при действии на деревянный брусок силой F=100 Н . Площадь острия шила S=0,040 мм2.
Английский язык
Give it a name: -to feel pain; -to be cooked in hot oil or butter; -having f bad taste; -clear and certain; -in a definite; -to a definite way; -to...