Гранитная плита , объем которой V=4,0 м3 , а площадь основания S=8,0 м2 , оказывает на грунт давление p=13 кПа. Определите плотность гранита .
Физика
Гранитная плита , объем которой V=4,0 м3 , а площадь основания S=8,0 м2 , оказывает на грунт давление p=13 кПа. Определите плотность гранита .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(давление) = Vgp/S; выразим p: PS/Vg = p; p = 2600
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