Угол при вершине равнобедренного треугольника 80. Найдите угол между высотой , опушенной на боковую сторону , и основание
Геометрия
Угол при вершине равнобедренного треугольника 80. Найдите угол между высотой , опушенной на боковую сторону , и основание
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