Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная тепло...

Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг * °C), температура кипения воды 100 °C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
искомое количество теплоты   Q = 5 кг * 10°C * 2100 Дж/(кг * °C) + 5 кг *340 кДж/кг + 5 кг * 100°C * 4200 Дж/(кг * °C)=5 * 10* 2100+ 5 *340000 + 5  * 100 * 4200 Дж = 3905 кДж
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