Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная тепло...
Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг * °C), температура кипения воды 100 °C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
искомое количество теплоты Q = 5 кг * 10°C * 2100 Дж/(кг * °C) + 5 кг *340 кДж/кг + 5 кг * 100°C * 4200 Дж/(кг * °C)=5 * 10* 2100+ 5 *340000 + 5 * 100 * 4200 Дж = 3905 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Одна швея за три часа шьёт 4 фартука вторая - за 5 часов 7 фартуков . У кого них выше производительнось?
Русский язык
спишите только родственные слова,обозначьте в них корень. 1.нарисовать,рисунок,рисовый,рисование. 2.речной,речка,река,речушка,речь. 3.вода,водитель...
Алгебра
В одном магазине упаковок из 4-х банок джема стоит 70 руб.,а в другом упаковка из 6 банок - 90 руб. В каком магазине выгоднее покупать джем?
Математика