Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная тепло...

Физика

Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы изо льда массой 5 кг, взятого при температуре (-10 °C), получить воду при 100 °C? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг * °C), температура его плавления 0 °C, удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг * °C), температура кипения воды 100 °C

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