Одна швея за три часа шьёт 4 фартука вторая - за 5 часов 7 фартуков . У кого них выше производительнось?
Алгебра
Одна швея за три часа шьёт 4 фартука вторая - за 5 часов 7 фартуков . У кого них выше производительнось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 час * 5 час = 15 час (НОД наименьший общий делитель) 1-я швея за 15 часов сделает 4 фартука*5 = 20 фартуков 2-я швея за 15 часов сделает 7 фартуков*3 = 21 фартук Значит, производительность 2-й швеи выше
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