Одна швея за три часа шьёт 4 фартука вторая - за 5 часов 7 фартуков . У кого них выше производительнось?

Алгебра

Одна швея за три часа шьёт 4 фартука вторая - за 5 часов 7 фартуков . У кого них выше производительнось?

Автор: Гость