( b-5)(b+5)(b^2+25) очень срочно надо решить

Алгебра
( b-5)(b+5)(b^2+25) очень срочно надо решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b^2-25)(b^2+25)=b^4-625
Гость:
( b-5)(b+5) - это разность квадратов, сворачиваем     ( b^2-5^2)(b^2+25) - получается тоже разность квадратов,сворачиваем =  b^4-625 Ответ:    b^4-625
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мама  испекла пирожки.Утром она съела  один пирожок,а половину  всех  оставшихся пирожков  положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она  отнесла  и...
Ответить
Химия
в смеси NH3 и CH4 на каждый атом N приходится одиннадцать атомов H. Рассичтайте плотность этой смеси (г/дм3)
Ответить
Математика
На сколько сумма чисел 8 и 3 меньше произведения этих чисел?
Ответить
Химия
  укажите реактивы,используя которые можно распознать растворы кислот состава HCl,H2SO4,HNO3.напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения
Ответить
Математика
представить число -4.2 в виде трёх равных слагаемых
Ответить