( b-5)(b+5)(b^2+25) очень срочно надо решить
Алгебра
( b-5)(b+5)(b^2+25) очень срочно надо решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b^2-25)(b^2+25)=b^4-625
Гость:
( b-5)(b+5) - это разность квадратов, сворачиваем ( b^2-5^2)(b^2+25) - получается тоже разность квадратов,сворачиваем = b^4-625 Ответ: b^4-625
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мама испекла пирожки.Утром она съела один пирожок,а половину всех оставшихся пирожков положила в корзину Красной Шапочке,чтобы она отнесла и...
Химия
в смеси NH3 и CH4 на каждый атом N приходится одиннадцать атомов H. Рассичтайте плотность этой смеси (г/дм3)
Химия
укажите реактивы,используя которые можно распознать растворы кислот состава HCl,H2SO4,HNO3.напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения