  укажите реактивы,используя которые можно распознать растворы кислот состава HCl,H2SO4,HNO3.напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения

Гость: Гость:

1) Для распознания HCl добавляем AgNO3. получаем белый осадок. Cl(-)+Ag(+)=AgCl 2) Для распознавания H2SO4 добавим BaCl2. выпадет осадок BaSO4 SO4(2-) + Ba(2+) = BaSO4 3) Для азотной кислоты добавим медь, выделится бурый газ диоксид азота 4HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ +2H2O