  укажите реактивы,используя которые можно распознать растворы кислот состава HCl,H2SO4,HNO3.напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения

Химия
  укажите реактивы,используя которые можно распознать растворы кислот состава HCl,H2SO4,HNO3.напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Для распознания HCl добавляем AgNO3. получаем белый осадок. Cl(-)+Ag(+)=AgCl 2) Для распознавания H2SO4 добавим BaCl2. выпадет осадок BaSO4 SO4(2-) + Ba(2+) = BaSO4 3)  Для азотной кислоты добавим медь, выделится бурый газ диоксид азота  4HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ +2H2O 
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