представить число -4.2 в виде трёх равных слагаемых
Математика
представить число -4.2 в виде трёх равных слагаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4,2 = (-1,4) + (-1,4) + (-1,4)
Гость:
-4,2=(-1,4)+(-1,4)+(-1,4) или (-1,4)3=-4,2
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