На столбе на высоте 3 м от скамейки висит лампа накаливания, мощность которой 500 Вт. Считая лампу точечным источником света, определите освещенность той части лавки, расположенной непосредственно под лампой

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Освещенностью E называется отношение светового потока Ф , падающего на некоторый участок поверхности, к площади S этого участка.За единицу освещенности принимается люкс (лк) Е=Ф/S Зависимость освещенности от расстояния до источника выражается ф-лой Е=I/R^2 (1) где I - сила света точечного источника Если точечный источник равномерно излучает свет по всем направлениям, I=Фполн/4pi (2) Фполн- полный световой поток источника света, т.е. мощность излучения, создаваемая источником по всем направлениям. подставим (2) в (1) Е=Фполн/(4pi*R^2 )=500 Вт /(4pi*3^2 )=4,420960303313244= 4.42 лк