в каникулы саша отснял 2 цветные плёнки,по 36 снимков на каждой,и 24 снимка на чёрно-белой плёнке.поставь вопрос и реши задачу.
Математика
в каникулы саша отснял 2 цветные плёнки,по 36 снимков на каждой,и 24 снимка на чёрно-белой плёнке.поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сколько всего снимок снял Саша ? 1)36*2=72(снимок) цветных плёнках 2)72+24=96 (снимков) всего
Гость:
вопрос: 1) каких снимков больше отснял Саши и на сколько? 2) Сколько всего снимков сделал Саша? 3) Во сколько раз чб. снимков меньше чем цветных? 4) В каком отношении состоят чб/цв решение: цв. 2*36=72 снимка чб. 24 1) 72>24 ⇒ цв>чб 72-24=48 ответ: Цветных снимков больше чем чб на 48 шт. 2) 72+24=96 снимков ответ: 96 снимков всего отснял Саша 3) 72/24=3 ответ: чб снимков в 3 раза меньше цв. 4) чб:цв = 24:72 = 1:3 ответ: чб : цв = 1:3
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