Оксид кальция массой 14 г обработали раствором азотной кислоты. Какова масса образовавшейся соли

Химия
Оксид кальция массой 14 г обработали раствором азотной кислоты. Какова масса образовавшейся соли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молярная масса СаО равна 56 молярная масса Са(NO3)2 равна 164 из 1 моля СаО получается 1 моль Са(NO3)2 из 56 гр СаО получается 164 гр Са(NO3)2 из 14 гр СаО получается х гр Са(NO3)2 х = 164*14/56 = 41 гр
Гость:
CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O n(CaO)=m/M n(CaO)= 14/56= 0,25 моль 1 моль CaO ---- 1 моль Ca(NO3)2 0,25 моль CaO ---- x моль Ca(NO3)2 x=0,25 моль m[Ca(NO3)]=n*M m[Ca(NO3)]= 0,25 моль*164 г/моль=41 г 
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