Оксид кальция массой 14 г обработали раствором азотной кислоты. Какова масса образовавшейся соли

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молярная масса СаО равна 56 молярная масса Са(NO3)2 равна 164 из 1 моля СаО получается 1 моль Са(NO3)2 из 56 гр СаО получается 164 гр Са(NO3)2 из 14 гр СаО получается х гр Са(NO3)2 х = 164*14/56 = 41 гр